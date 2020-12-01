«Локомотив» проиграл в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» проиграл австрийскому «Ред Буллу» со счетом 1:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Гости дважды отличились еще в первом тайме. Дубль оформил Мергиль Бериша, поразивший ворота Маринато Гильерме на 28-й и 41-й минутах. «Локомотив» ответил только на 79-й минуте: пенальти реализовал Антон Миранчук. Спустя две минуты футболисты «Ред Булл» восстановили разрыв в счете усилиями Керима Адейми.

«Локомотив» ни разу не одержал победу в рамках группового этапа в нынешнем сезоне. При этом железнодорожники сохраняют шансы на выход в следующую стадию. В частности, для этого необходимо, чтобы мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Атлетико». Матч начнется 1 декабря в 23:00 по московскому времени.

В первом матче группового этапа москвичи сыграли вничью с австрийцами. Встреча завершилась со счетом 2:2.