«Локомотив» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2. Первым на 13-й минуте отличился полузащитник мюнхенцев Леон Горетцка. На 70-й минуте счет сравнял хавбек железнодорожников Антон Миранчук. Вновь «Баварию» вперед вывел полузащитник Йозуа Киммих (79-я минута).
В первом матче «Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Ред Буллом». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Таким образом, после двух туров Лиги чемпионов железнодорожники набрали одно очко и пока занимают третье место в турнирной таблице группы А. Лидирует «Бавария» с шестью очками. «Ред Булл» и испанский «Атлетико» сыграют позднее 27 октября.