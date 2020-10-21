«Локомотив» избежал поражения в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Ред Буллом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча проходила в Зальцбурге. На 19-й минуте матча счет открыл португальский форвард «Локомотива» Эдер. «Ред Булл» отыгрался в концовке первого тайма. Отличился венгерский хавбек Доминик Собослаи. Уже во втором тайме усилиями австрийца Златко Юнузовича хозяева вышли вперед. «Локомотив» ответил голом белорусского хавбека Виталия Лисаковича
20 октября неудачу в первом туре группового этапа потерпел чемпион России «Зенит». Подопечные Сергея Семака уступили бельгийскому «Брюгге», пропустив гол в компенсированное время (1:2). Другой представитель Российской Премьер-лиги «Краснодар» избежал поражения, сыграв вничью с «Ренном».