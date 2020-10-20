«Краснодар» спасся от поражения в Лиге чемпионов

«Краснодар» спасся от поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме. Сперва «быки» нарушили правила в своей штрафной. Арбитр указал на точку, а Серу Гирасси реализовал пенальти на 56-й минуте. Уже через три минуты «Краснодар» отыгрался. Точным ударом из-за пределов штрафной хавбек «быков» Кристиан Рамирес поразил ворота хозяев.

«Ренн» и «Краснодар» выступают в группе E. Квартет также представлен лондонским «Челси» и испанской «Севильей».

Ранее свой первый матч в рамках ЛЧ провел другой российский клуб — «Зенит». Команда Сергея Семака также сумела отыграться со счета 0:1 по ходу матча, но пропустила второй мяч уже в компенсированное время. Петербуржцы уступили бельгийскому «Брюгге».