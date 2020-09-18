«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»

«Краснодар» разгромил подмосковные Химки со счетом 7:2 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Быки» забили семь голов: дублем отметился шведский хавбек Виктор Классон. Также в составе «Краснодара» отличились Маркус Берг, Тонни Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. В составе подмосковного клуба дубль оформил Аршак Корян.

«Краснодар» 23 раза угрожал воротам соперника. Футболисты «Химок» нанесли всего пять ударов, два из которых пришлись в створ ворот.

При этом успех в матче с «Химками» не стал самой крупной победой в истории клуба. В апреле 2016-го быки разгромили «Урал» с разницей в шесть мячей. Тогда встреча завершилась со счетом 6:0.