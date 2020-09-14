«Зенит» обыграл «Арсенал» и вернулся на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 14 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей отличились Андрей Мостовой и Артем Дзюба. Во втором тайме на гол Юрия Ковалева точным ударом ответил хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев.

Победа позволила «Зениту» набрать 16 очков и вернуться на первое место в РПЛ. В активе «Арсенала» пять очков, клуб находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Зенит» 19 сентября на выезде сыграет с «Уралом». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Сочи».