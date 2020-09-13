«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина

Московский «Спартак» на выезде проиграл ЦСКА в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке. У гостей гол на счету Эсекьеля Понсе.

Во втором тайме на поле у «Спартака» появился новичок Александр Кокорин. Это дебютный матч для форварда в составе новой команды.

Победа позволила ЦСКА набрать 13 очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 14 очков, команда занимает вторую строчку. В следующем туре красно-белые 20 сентября на выезде встретятся с «Рубином». ЦСКА в тот же день на чужом поле сыграет с «Уфой».