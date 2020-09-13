«Динамо» проиграло «Рубину» в матче с тремя удалениями

Московское «Динамо» на своем поле проиграло «Рубину» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 сентября, в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 32-й минуте игры с пенальти забил форвард казанцев Джордже Деспотович.

Главный арбитр по ходу матча удалил трех футболистов. У москвичей поле досрочно покинули Николай Комличенко и Сергей Паршивлюк. У «Рубина» красную карточку получил Хван ин Бем.

Победа позволила «Рубину» набрать 11 очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» столько же очков, но команда уступает сопернику по дополнительным показателям и находится на пятой строчке.