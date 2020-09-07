Арбитр скандального матча с участием «Спартака» вернется к работе

Василий Казарцев назначен главным судьей матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Велесом». Об этом сообщается на сайте Коллегии футбольных арбитров.

Игра девятого тура чемпионата пройдет в воскресенье, 13 сентября, в Калининграде. Ранее судья был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания встреч на неопределенный срок после скандального поединка первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи». Теперь он вернется к работе.

Пожизненно отстранить работавших на матче арбитров во главе с Казарцевым призывали ветераны «Спартака». 11 августа Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов в открытом письме назвали судейство во время матча «позором и плевком в сторону всех любителей футбола в России».

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые вели до последней минуты основного времени, когда 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа. При изучении видеоповтора было установлено, что между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко в спорном эпизоде произошел игровой контакт, так что пенальти был назначен против правил.