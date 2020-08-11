Арбитров матча с участием «Спартака» призвали отстранить от работы пожизненно

Ветераны московского «Спартака» призвали принять меры в отношении арбитров, обслуживавших матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи». Об этом сообщает РБК.

Бывшие футболисты «Спартака», в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, в открытом письме обратились к владельцу клуба Леониду Федуну и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. Судейство во время матча с участием команды бывшие игроки назвали «позором и плевком в сторону всех любителей футбола в России».

Они потребовали «жестких, но справедливых решений» по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеопомощи арбитру (VAR). Федуна же ветераны призвали к сдержанности. Также они пожелали ему конструктивных переговоров с РФС. «Вы один из нас. У вас есть авторитет, который поможет нам вместе пережить это испытание», — заявили они.

11 августа Еськов, работавший на матче в качестве видеоассистента главного судьи, прокомментировал второй пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи» и назвал его отмену невозможной. По его словам, повлиять на решение главного арбитра Казарцева о назначении 11-метрового удара он не мог из-за существующего протокола.

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным. Это подтвердил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.