Арбитр назвал невозможной отмену пенальти в ворота «Спартака»

Футбольный арбитр Алексей Еськов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» и назвал его отмену невозможной.

Еськов работал на матче в качестве видеоассистента главного судьи (VAR). По его словам, повлиять на решение главного арбитра Василия Казарцева о назначении пенальти он не мог из-за существующего протокола.

10 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уговорил владельца «Спартака» Леонида Федуна оставить команду в РПЛ. О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча, сославшись на предвзятое судейство.

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным. Это подвердил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.