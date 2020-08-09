«Спартак» пообещал отказаться от участия в РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на результат матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» и пообещал, что команда откажется от дальнейшего участия в чемпионате. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Федуна, судейство было предвзятым. «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас», — заявил функционер. Он добавил, что «в этой клоунаде» участвовать не хочет. «И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!» — заключил он.

Встреча прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом красно-белые вели в счете до 90-й минуты. На последней минуте основного времени пенальти реализовал футболист «Сочи» Кристиан Нобоа. Кроме него, за гостей так же с пенальти отличился Дмитрий Полоз. За «Спартак» забили Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Ранее стала известна причина, по которой вне заявки «Спартака» на матч оказался нападающий Александр Кокорин. Форвард получил травму на тренировке. Сроки восстановления пока не известны.