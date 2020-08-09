«Спартак» сообщил о травме Кокорина

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не сыграет в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» из-за травмы. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники в клубе.

О том, что Кокорин не попал в заявку на игру, стало известно ранее 9 августа. По информации издания, 29-летний Кокорин получил повреждение на вчерашней тренировке, поэтому было принято решение не рисковать здоровьем футболиста.

2 августа сообщалось, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год.

31 июля у форварда истек срок соглашения с «Зенитом». Минувший сезон Кокорин провел в «Сочи», где выступал на правах аренды.

Встреча «Спартака» и «Сочи» состоится 9 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало в 20:00 по московскому времени.