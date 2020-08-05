Кокорин и Мамаев продолжат бороться в суде

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат бороться в суде. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Бушманов заявил, что Мамаев подаст кассационную жалобу на решение Московского городского суда. «Будем просить оправдать по побоям и соответственно по первому эпизоду с [водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием] Соловчуком переквалифицировать. То есть убрать "хулиганский" мотив. Все хотят добиться законного решения. Нам предстоит серия пенальти», — посчитал адвокат.

3 августа Мосгорсуд огласил приговор по пересмотру дела футболистов. Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого оправдали по статье «Хулиганство». Приговор Кокорина оставили без изменений.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы около года.