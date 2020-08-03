Приговор Кокорину и Мамаеву заменили

Московский городской суд заменил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину и общему другу Александру Протасовицкому. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, а Мамаеву заменил реальный срок исправительными работами на один год. Кроме того, за всеми виновными было признано право на реабилитацию.

6 мая сообщалось, что Мамаев выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль. Ущерб был оценен более чем в 300 тысяч рублей.

13 мая стало известно, что дело Кокорина и Мамаева будет пересмотрено. Уточнялось, что приговор спортсменам был вынесен с «существенными нарушениями закона».

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.