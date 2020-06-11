Адвокат Мамаева высказался о сравнении дела игрока с разбирательством Ефремова

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о сравнении дела игрока с разбирательством актера Михаила Ефремова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бушманов обратил внимание на то, что это разные категории уголовных дел. «Каждое дело индивидуально. Излишняя шумиха по резонансным уголовным делам всегда отрицательно сказывается на ходе судопроизводства и на судьбе привлекаемого к уголовной ответственности», — посчитал он.

Адвокат также добавил, что следствие не справилось с расследованием дела Мамаева. По его мнению, нижестоящие суды вынесли необоснованные приговоры. «Справедливости в нашем судопроизводстве искать и ожидать бессмысленно», — подытожил Бушманов.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Актер не пострадал, водитель фургона умер в больнице от потери крови. Ефремову грозит тюремный срок, его задержали.

8 октября 2018 года Мамаев и нападающий Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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