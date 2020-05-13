Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят

Кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, приговор спортсменам пересмотрят ввиду «существенных нарушений закона». По данным ТАСС, адвокат Игорь Бушманов подавал жалобу, где указывал, что судом незаконно вменено причинение повреждений потерпевшим, а позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки.

Кроме того, Бушманов отмечал, что судом не была должным образом изучена видеозапись произошедшего.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

6 мая сообщалось, что Мамаев выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль. Ущерб был оценен более чем в 300 тысяч рублей.

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