Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным после заключения

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после заключения.

Мамаев заявил, что не перестанет общаться с Кокориным из-за произошедшего, добавив, что они сделали выводы. «Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой», — сказал футболист.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин, отмечая годовщину своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы. Накануне случившегося они потратили на празднование юбилея более 2,5 миллиона рублей. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Кокорин и Мамаев — близкие друзья. На последней перед судебным разбирательством фотографии Кокорина в Instagram они сидели в обнимку, запись была сопровождена хештегом #10летдружбы и изображением сердечка.

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