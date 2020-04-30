На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналистка требует от футболистов возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю марки Mercedes, в размере 300 тысяч рублей. Транспортное средство было повреждено 8 октября 2018 года во время драки игроков с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Помимо драки с Соловчуком, в тот же день у игроков в центре Москвы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По итогам двух инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности.

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин и Мамаев находились в СИЗО, а после вынесения приговора отправились в колонию в Белгородской области, из которой вышли в сентябре прошлого года.

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