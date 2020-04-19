Кокорин предпочел чифир шампанскому и Круга рэперу PSY

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что предпочитает чифир шампанскому. Об этом футболист рассказал в прямом эфире в аккаунте спортивного комментатора Нобеля Арустамяна в Instagram.

Предпочтения при выборе напитков футболист назвал в ходе блиц-опроса. Футболист также заявил, что больше любит музыку российского шансонье Михаила Круга, чем треки южнокорейского рэпера PSY. Кроме того, по словам Кокорина, он скорее побреется налысо, чем сделает татуировку.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. В четырех матчах Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре прошлого года. Он оказался за решеткой после того, как устроил две драки в центре Москвы вместе с футболистом Павлом Мамаевым.

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