Кокорин сравнил самоизоляцию и тюремное заключение

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», в эфире телеканала ТНТ сравнил самоизоляцию и тюремное заключение.

«Я находился и в более тяжелых условиях [в колонии]. Поэтому находиться в большом доме с семьей — для меня это не проблема», — заявил Кокорин. По его словам, в стесненных условиях можно поддерживать физическую форму, занимаясь спортом с помощью интернет-программ. Футболист добавил, что после изоляции «нужно выйти на улицу другим человеком».

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. В четырех матчах за команду он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом этого года, после чего он станет свободным агентом.

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре прошлого года. С футболистом Павлом Мамаевым они устроили две драки в центре Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!