Мамаев сравнил спортивный режим с тюремным

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил свое пребывание в колонии и сравнил тюремный режим со спортивным. Слова футболиста передает «Московский комсомолец».

31-летний спортсмен признался, что вспоминает время, проведенное в заключении, с благодарностью. Футболист рассказал, что поддерживает отношения с некоторыми заключенными. «Пишу письма и отправлю передачки ребятам, которые еще в колонии, созваниваюсь с теми, кто уже освободился», — заявил Мамаев.

Кроме того, хавбек отметил, что считает режим действующих спортсменов более жестким. «Мы, футболисты, в любом случае живем по определенному расписанию. Потому для меня все эти подъемы-отбои в колонии проблемой не стали», — добавил он.

Мамаев вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября 2019-го. Спустя три дня стало известно, что «Краснодар», за который до тюремного заключения выступал Мамаев, расторг договор с игроком. В конце сентября он подписал контракт с «Ростовом», но дебютировать за команду смог только в 2020-м.

Футболисты оказались в тюрьме из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го в центре Москвы.

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