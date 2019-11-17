Отсидевший Мамаев прокомментировал свое возвращение в футбол

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал свое выступление в товарищеском матче против «Краснодара». Его слова приводятся на сайте ростовского клуба.

Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле, и поблагодарил болельщиков обеих команд за поддержку. «Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо», — отметил он.

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0. Мамаев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.

Мамаев перешел в «Ростов» в конце сентября. Футболист подписал с клубом соглашение сроком на два года с возможностью продления.

Спортсмен вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Спустя три дня стало известно, что «Краснодар», за который до тюремного заключения выступал Мамаев, расторг договор с игроком.

Футболисты оказались в тюрьме из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го в центре Москвы.

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