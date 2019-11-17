Отсидевший Мамаев дебютировал за новый клуб

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вышел с первых минут в товарищеском матче против «Краснодара». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч проходит в Краснодаре. 31-летний Мамаев вышел на поле впервые с октября 2018-го. Тогда хавбек выступал в составе «Краснодара». Быки уступили «Зениту» со счетом 1:2. Единственный гол краснодарского клуба забил Мамаев.

Мамаев оформил переход в «Ростов» в конце сентября. Футболист подписал с клубом соглашение, рассчитанное на два года и с возможностью продления.

17 сентября Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу. Они провели в колонии более двух месяцев. Спустя три дня стало известно, что «Краснодар», за который до тюремного заключения выступал Мамаев, расторг договор с игроком.

Помимо «Краснодара», Мамаев известен по выступлениям за московские ЦСКА и «Торпедо». Вместе с армейцами хавбек выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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