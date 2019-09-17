Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Кокорина прибыл встречать его отчим — Кирилл Логинов. Оба футболиста проигнорировали собравшихся у колонии журналистов и уехали на автомобиле Логинова.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Спортсмены находились в колонии с 4 июля.

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В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы.

Оба футболиста находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Содержание под стражей неоднократно продлевалось.

Осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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