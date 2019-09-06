Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Юрий Падалка заявил, что руководство колонии поддерживает досрочное освобождение спортсменов. Потерпевшая сторона также не возражала против УДО.

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Судебное постановление не подлежит немедленному исполнению. Если постановление не будет никем обжаловано в суде апелляционной инстанции, оно вступит в законную силу по истечении десяти дней после его вынесения. При этом РИА Новости отмечает, что Кокорин должен быть освобожден сразу.

2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев получили положительную характеристику для ходатайства об УДО, которое они подали в августе. По его мнению, Кокорин и Мамаев пропагандировали в колонии здоровый образ жизни.

Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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