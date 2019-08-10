Мамаев оценил шансы на возвращение в большой футбол

Российский полузащитник Павел Мамаев порассуждал о шансах вернуться в профессиональный спорт после освобождения из колонии. Его слова приводит Sport24.

«Как видите, мы с Сашей (Александром Кокориным, — форвардом «Зенита», прим. «Ленты.ру») держим себя в форме. Нам не составит труда вернуться в большой футбол. Каждый день тренируемся», — отметил 30-летний Мамаев.

Ранее 10 августа команда исправительной колонии №4 вместе с Кокориным и Мамаевым провела товарищеский матч против «Салюта», представляющим Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Команда заключенный одержала победу со счетом 4:2.

Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драка в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

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