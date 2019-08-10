Команда Кокорина и Мамаева провела матч против клуба ПФЛ

Футбольная команда исправительной колонии №4, за которую играли Александр Кокорин и Павел Мамаев, одержала победу над клубом «Салют», представляющим Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Итоговый счет матча — 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева. В беседе «Чемпионат.com» генеральный директор «Салюта» Александр Щеглов заявлял перед матчем, что его клуб будет играть основным составом.

7 августа стало известно, что команда исправительной колонии проведет матч против «Салюта». Отмечалось, что учреждение будут представлять заключенные, в том числе и футболисты Кокорин и Мамаев.

4 июля спортсмены были этапированы в колонию. Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы, Мамаев — к одному году и пяти месяцам.

Оба игрока находились под стражей с октября 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

Осенью прошлого года футболисты устроили две драки в центре Москвы.

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