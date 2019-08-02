Кокорину и Мамаеву предрекли отказ в УДО

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вероятнее всего, откажут в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Р-Спорту» сообщил адвокат Александр Грибаков.

Он обратил внимание на то, что дело футболистов имело широкий общественный резонанс. «Когда мы смотрим на статистику социально значимых дел, то видим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут», — полагает юрист.

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Ранее 2 августа стало известно, что игроки подали ходатайство об УДО. Заявления поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области.

Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии №4 в Белгородской области. Спортсмены были этапированы в колонию 4 июля. Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев — к одному году и пяти месяцам.

Футболисты находились под стражей с октября 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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