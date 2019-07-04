Кокорина и Мамаева отправили по этапу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию для отбытия наказания по делу о двух драках, участниками которых они стали в октябре 2018 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря московского управления ФСИН Сергея Цыганкова.

В четверг, 4 июля, они были отправлены из СИЗО «Бутырка», в котором находились с осени. Место отбывания наказания не уточняется, однако ранее сообщалось, что их должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

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28 июня сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут направлены в одну колонию. Представитель ФСИН тогда рассказал, что в ведомстве не считают их бандой или группировкой.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. С учетом проведенного в СИЗО времени, футболисты пробудут в колонии пять-шесть месяцев.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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