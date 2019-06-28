Кокорина и Мамаева воссоединят в колонии

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут направлены в одну колонию для отбытия наказания. Об этом сообщают РИА Новости.

«ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся», — рассказал заместитель главы службы Валерий Максименко. По словам Максименко, во ФСИН их не считают бандой или группировкой.

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13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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