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Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

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Председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин дал совет футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о том, как правильно вести себя в колонии. Его слова приводят РИА Новости.

Смагин заявил, что колония общего режима не отличается от СИЗО, поэтому футболистам не нужно менять свое поведение. «Прежде рассказами про блатных пугали — теперь это все ерунда. У них наверняка будет группа поддержки — мужики, которые болеют за их команды», — сказал он. По мнению адвоката, Кокорин и Мамаев в любом случае смогут постоять за себя.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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