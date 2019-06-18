Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей. Об этом рассказал глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Сергей Мороз, слова которого приводит «Р-Спорт».

Мороз отметил, что в ведомстве ждут документов из Московского городского суда о вступлении приговора в законную силу. После этого спортсмены будут отправлены в одну из колоний Центрального федерального округа. Конкретное место заключения Кокорина и Мамаева будет определено позднее. Также неизвестно, будут ли они направлены в одну и ту же колонию.

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13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу в отношении Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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