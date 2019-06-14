Сторона Мамаева пожаловалась на прокурора

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу на прокурора Анастасию Звереву, которая участвовала в рассмотрении апелляции его клиента и игрока «Зенита» Александра Кокорина. Текст заявления приводит Sport24.

Бушманов в жалобе, поданной в прокуратуру, высказал свои претензии из-за поведения Зверевой. По его мнению, прокурор во время заседания 13 июня проявляла неуважение к составу суда и участникам процесса, изучала материалы другого уголовного дела. На замечания адвоката она никак не отреагировала.

Зверева, по мнению Бушманова, отнеслась к делу формально. Такое поведение прокурора во время рассмотрения «резонансного дела» адвокат посчитал недопустимым и попросил прокуратуру провести проверку.

Материалы по теме «Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая» Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения

13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!