Отменен приговор Кокорину и Мамаеву

Московский городской суд отменил приговор Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и вынес новое решение, сообщает РИА Новости.

«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту "а" части 1 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия — прим. «Ленты.ру»)», — пояснила «Ленте.ру» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В новом приговоре сохранены прежние сроки наказания обоим игрокам. Согласно закону, после решения апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу, в связи с чем спортсменов в ближайшее время этапируют в колонию для отбытия наказания.

Проходящий по этому же делу младший брат Кокорина Кирилл оправдан по обвинению в побоях, но ему сохранено прежнее наказание — полтора года колонии общего режима. Еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому также оставили прежний срок — один год пять месяцев.

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Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год пять месяцев. Сроки всех осужденных подлежат пересчету согласно закону о зачете срока содержания в СИЗО, по которому один день в изоляторе равен полутора дням в колонии общего режима.

Нападающий петербургского «Зенита» Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Мамаев и Протасовицкий стали фигурантами уголовных дел после того, как поучаствовали в двух драках в Москве в октябре 2018 года. Футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора госпредприятия «НАМИ» Сергея Гайсина.

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