Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя защиты Мамаева, судом первой инстанции была допущена судебная ошибка, что привело к незаконному осуждению футболистов. Бушманов добавил, что «имеются основания для оправдания по части обвинения, переквалификации на менее тяжкий состав [преступления] с незамедлительным освобождением из-под стражи». Адвокат попросил Москалькову направить сотрудника аппарата омбудсмена на заседание Мосгорсуда, где будет рассмотрена жалоба защиты на приговор Пресненского суда.

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Ранее защита Кокорина и его брата Кирилла обжаловала их приговоры в Пресненском суде Москвы. По словам адвоката нападающего Вячеслава Барика, суд допустил неправильное применение уголовного закона. Это привело к вынесению несправедливого приговора и является основанием для его изменения.

8 мая приговором суда Мамаев был осужден на год и пять месяцев, а Кокорин — на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Младший брат Кокорина и Протасовицкий также получили реальные сроки — 1,5 года и год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

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