Кокорин пожелал сидеть на малой родине

Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин хочет отбывать наказание в Белгородской области. Об этом сообщает «Р-Спорт».

28-летний форвард рассматривает вариант обжалования приговора.Если решение суда останется в силе, он выразил желание отбывать наказание именно в регионе, где футболист родился.

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8 мая суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы.

Кокорин и Мамаев находятся под стражей с октября 2018-го. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Спортсмены участвовали в двух драках в центре Москвы. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области. В десять лет форвард переехал в Москву, где жил и учился в школе-интернате «Локомотива».

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