Кокорин и Мамаев определились с планами после освобождения из тюрьмы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о планах после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает РИА Новости.
По его словам, оба спортсмена собираются продолжить играть в футбол, так как это для них очень важно. «Кокорин болеет за свою команду, также Мамаев переживает за свою. По возможности стараются следить за матчами своих команд», — отметил Мельников.
Кокорин выразил желание отбывать наказание в Белгородской области, где он родился, если суд в апелляционной инстанции оставит приговор в силе, добавил ответственный секретарь ОНК.
8 мая суд приговорил нападающего футбольной команды «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы.
Братья Кокорины, Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». По версии следствия, мужчины участвовали в двух драках в центре Москвы. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.