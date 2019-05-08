Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев уже могут просить об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в среду, 8 мая, юрист Дмитрий Аграновский сообщил РИА Новости.

По словам Аграновского, с учетом правила, что день в СИЗО приравнен к 1,5 дням в колонии, те семь месяцев, которые Кокорин и Мамаев провели в изоляторе, засчитаются им как 10,5. Таким образом, Мамаеву осталось отсидеть 6,5 месяцев, а Кокорину — 7,5. При этом право на УДО у футболистов уже есть.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы постановил уничтожить деревянный стул — орудие преступления по делу футболистов.

Приговором суда Кокорин-старший был осужден на 1,5 года, а Мамаев — на год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Два других фигуранта дела, младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, также получили реальные сроки — 1,5 года и год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил их арест в третий раз — до 25 сентября.

По версии следствия, фигуранты дела стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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