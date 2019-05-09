Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину изданию РБК.

Кадыров подчеркнул, что не ставит под сомнение решение суда, однако выразил сожаление о необходимости слишком долгого заключения спортсменов. «Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины», — рассказал он.

Футболисты «совершили большую ошибку», однако такая ситуация могла произойти в жизни любого человека, считает глава Чечни. Он добавил, что российскому футболу необходимо делать ставку на отечественных спортсменов, а не легионеров.

«Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев. (...) Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», — заключил Кадыров.

8 мая суд огласил приговор футболистам: Кокорин осужден на 1,5 года, а Мамаев — к одному году пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом они уже могут просить об условно-досрочном освобождении.

В октябре Кадыров предложил трудоустроить спортсменов в клуб «Ахмат» и заявил о готовности перевоспитать их. При этом он подчеркивал, что не оправдывает футболистов, но, учитывая то, что они раскаялись, нет смысла заключать их под стражу.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил их арест в третий раз — до 25 сентября.

По версии следствия, фигуранты дела стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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