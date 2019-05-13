Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин предложил брату футболиста Александра Кокорина Кириллу стать участником группы «Ласковый май». Его слова передает РИА Новости.

«Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы», — сказал Разин, отметив, что готов предоставить преподавателей музыки, чтобы брат футболиста смог выступать на сцене. Продюсер назвал Кокорина хорошим парнем и выразил надежду на то, что он больше не будет кидаться на людей.

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Ранее, 8 мая, суд приговорил нападающего футбольной команды «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд вынес решение в отношении бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, его приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

Братья Кокорины, Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». По версии следствия, мужчины участвовали в двух драках в центре Москвы. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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