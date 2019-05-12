Профессию Кокорина посчитали непригодной для СИЗО

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал об условиях, в которых футболист будет отбывать наказание. Его слова приводят «Известия».

Ромашов заявил, что встречал и более жесткое «судейство». По его словам, Кокорин мог отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но не обладает соответствующими компетенциями. «Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», — добавил адвокат.

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8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года в колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут.

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