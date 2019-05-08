Тренер «Зенита» отреагировал на приговор Кокорину

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приговор Пресненского суда Москвы, назначившего нападающему команды Александру Кокорину полтора года колонии. Его слова приводит Metaratings.ru.

Семак заявил, что его позиция по делу футболиста не поменялась: он все еще не понимает, что происходит в суде. Он отметил, что надеется на возвращение Кокорина в команду. «В нашей стране можно много чего ждать и не получить. Или не ждать — и получить», — добавил тренер.

Материалы по теме «Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал» Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?

Ранее 8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года в колонии общего режима за две драки, устроенных в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Игроки могут просить об условно-досрочном освобождении.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истечет в июле 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!