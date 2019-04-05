Тренер «Зенита» заговорил о будущем Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в клубе после выхода из СИЗО. Трансляция пресс-конференции специалиста доступна на YouTube-канале «Зенита».

Семак заявил, что ситуация с арестом Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева переходит «все грани человеческого понимания». Он также выразил недоумение из-за того, что это дело стало показательным. «Давайте тогда за каждую драку будем сажать всех на год, тогда будет ясно всем: подрался — сел на год», — сказал тренер.

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Семак призвал клуб поддержать Кокорина. «Надеюсь, что когда ситуация разрешится, все-таки первыми, с кем он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет "Зенит". Я бы этого очень-очень хотел», — подчеркнул специалист.

3 апреля арест Кокорина и Мамаева был продлен на полгода, до 25 сентября. Срок продлевается уже третий раз. Контракт форварда с «Зенитом» истечет, когда он еще будет находиться под стражей, — в июле 2019 года.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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