Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд. Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам спикера, главное следственное управление ГУ МВД завершило предварительное следствие по делу, возбужденному по трем статьям: 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство»). Обвинительное заключение было утверждено прокурором.

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Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка». Им дважды продлевали срок ареста.

В октябре 2018-го они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва Мамаев и Кокорин избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Позже от рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты сами явились в отделение полиции на следующий день после инцидента.

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