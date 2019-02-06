Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке»

Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 апреля. В ходе заседания адвокат Кокорина Андрей Ромашов указал на то, что его клиенту грозит замена коленного сустава на искусственный, если он останется под арестом. Также семьи Кокорина и Мамаева были готовы внести залог.

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Срок ареста Кокорину и Мамаеву продлевают во второй раз. В октябре суд отправил их в СИЗО до конца декабря, затем постановил оставить игроков в «Бутырке» до 8 февраля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва у них возник конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостинцы «Пекин». Затем от рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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