Кокорину предрекли инвалидность

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину грозит инвалидность, если он продолжит находиться под арестом. Такое мнение выразил адвокат спортсмена Андрей Ромашов во время заседания в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока пребывания под стражей Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева. Слова юриста приводит «Спорт-Экспресс».

Ромашов подчеркнул, что его клиенту грозит замена коленного сустава на искусственный. Это утверждение стало одним из аргументов в пользу того, что Кокорина следует выпустить из СИЗО «Бутырка», где он находится с октября 2018 года.

В конце января Ромашов также рассуждал о здоровье футболиста «Зенита» и подчеркнул, что в СИЗО не хватает условий для того, чтобы его колено полностью восстановилось. Тогда же адвокат отметил, что в «Бутырке» из Кокорина делают инвалида. В марте 2018-го нападающий получил травму, из-за которой пропустил около полугода.

Кокорин и Мамаев попали в СИЗО в октябре прошлого года из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы. Они стали фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Изначально футболисты были арестованы до конца декабря, однако позднее срок был продлен до 8 февраля.

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