Кокорин покаялся

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором извинился за свое поведение. Его содержание приводит РИА Новости.

Футболист извинился перед болельщиками и партнерами по команде за то, что из-за нахождения в СИЗО не может помочь «Зениту» в тренировках и на соревнованиях. Кокорин заявил, что не должен был вступать в драку, но не смог сдержаться. Он отметил, что принес извинения пострадавшим и готов загладить причиненный вред.

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По словам форварда, тюрьма помогла ему усвоить урок. «Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье», — добавил он.

14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена, которое он повредил в марте 2018-го. В результате медицинского обследования он получил назначение на реабилитационные процедуры и займется лечебной физкультурой в СИЗО.

Кокорин будет находиться под стражей как минимум до 8 февраля. В октябре прошлого года он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым спровоцировал две драки в центре Москвы и стал фигурантом трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Следствие рассчитывает продлить содержание футболистов под стражей.

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