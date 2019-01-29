Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева сообщила, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин займется лечебной физкультурой в СИЗО «Бутырка». Об этом во вторник, 29 января, передает агентство «Москва».

По ее словам, Кокорин прошел полное медицинское обследование и в результате получил назначение на реабилитационные процедуры. Потяева отметила, что форвард займется лечебной физкультурой под руководством врача СИЗО, а также сможет тренироваться на велотренажере в спортивном зале.

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14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Он рассказал, что врач в СИЗО не может оказать ему соответствующую помощь. Адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что в «Бутырке» его клиента могут сделать инвалидом.

Футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года. Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации. На поле нападающий вернулся в августе, однако полное восстановление колена может занять больше года.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей как минимум до 8 февраля. В октябре прошлого года они спровоцировали две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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