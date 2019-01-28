Адвокат рассказал о состоянии Кокорина и заговорил о его инвалидности

Андрей Ромашов, адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья спортсмена, находящегося в СИЗО «Бутырка». Слова юриста приводит «Спорт-Экспресс».

Ромашов отметил, что Кокорину, вероятнее всего, продлят срок ареста после 8 февраля. Он отметил, что футболиста водили на рентген, чтобы обследовать колено, которое было травмировано. «Результаты пока неизвестны. Но у него же травма, была операция. Рентген этого показать не может, поэтому мы считаем, что создается видимость какой-то помощи, проверки», — заметил адвокат.

Кокорин, рассказал Ромашов, должен проходить курс реабилитации и заниматься по пять часов в день. Условий, которые предоставляются в СИЗО, недостаточно для того, чтобы его колено полностью восстановилось, из-за чего нога снова начала болеть. «Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью», — заявил Ромашов.

14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Тогда он рассказал, что врач в СИЗО с его ногой ничего сделать не может. Ему были рекомендованы специальные процедуры, но, как выразился сам футболист, предоставить бассейн в «Бутырке» ему никто не сможет.

Футболист в марте 2018 года получил травму крестообразных связок колена. Ему была сделана операция в Риме, восстановительный процесс пришелся на время проведения чемпионата мира. На поле нападающий вернулся лишь в августе.

Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами трех уголовных дел. В октябре они приняли участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты пробудут под стражей как минимум до 8 февраля.

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